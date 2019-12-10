Без полиции не обойдется: как будет проходить матч "Шахтер" - "Аталанта"

Новости Украины:На матче "Шахтер" - "Аталанта" в Харькове будут дежурить 2 тысячи правоохранителей.

Безопасность во время футбольного матча в Харькове между командами "Шахтер" - "Аталанта" 11 декабря будут обеспечивать более 2 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"11 декабря в 19:55 на стадионе "Металлист" состоится матч между командами "Шахтер" (Украина) - "Аталанта" (Италия)... Охрану правопорядка будут обеспечивать более 2 тысяч правоохранителей", - говорится в сообщении.

В частности, на дежурство выйдут свыше 1300 полицейских, 400 военнослужащих Нацгвардии и 470 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Ожидается, что матч посетят около 25 тысяч болельщиков, в том числе около 200 иностранных фанатов.