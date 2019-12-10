Глава ГПСУ проинспектировал ситуацию на границе с РФ

Новости Украины:Глава ГПСУ проверил обустройство границы на участке с Россией.

Инженерное обустройство государственной границы - один из элементов пограничной безопасности страны.

Об этом Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сказал во время рабочей поездки на участок границы с Россией, говорится в сообщении ГПСУ.

"Инженерное обустройство государственной границы проводить крайне важно. Ведь это один из элементов пограничной безопасности страны. И мы эту работу будем активно продолжать", - отметил Председатель ГПСУ.

Он в очередной раз акцентировал внимание на важности использования в охране границы технических средств, что позволит минимизировать человеческий фактор и более эффективно использовать группы реагирования.

"Обустройство границы техническими системами контроля за рубежом, а это и тепловизоры, и датчики движения и видеокамеры, позволит нам не только автоматизировать процессы, но и заблаговременно выявлять любые попытки нарушения и фиксировать их", - отметил Дейнеко.

Непосредственно на территории он лично осмотрел все имеющиеся инженерные сооружения и дополнительные технические средства. Кроме того, в центре управления службой пограничного подразделения в Харьковской области Председатель Госпогранслужбы проверил использование в охране границы систем видеонаблюдения и сигнализации. Отдельно он ознакомился с обустройством подразделений.

В ГПСУ отметили, что бюджетом на 2019 год для выполнения Плана мероприятий предусмотрено 400 млн гривень, из которых в настоящее время профинансировано 363 млн гривень.

Всего с начала работ с 2015 года на границе с Россией обустроены почти 400 км противотранспортных рвов, 66,5 км контрольно-следовых полос, построено 311 км рокадных дорог, 100 переходов дороги через овраги, 96,5 км металлического забора, 49 км заграждения типа "Егоза". На отдельных участках развернуты 4 комплекса видеоконтроля и сигнализации и разворачивается еще пять таких комплексов. Реконструировано 5 пограничных подразделений.