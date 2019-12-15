Черкасчане выберут слоган области из трех вариантов (Видео)

Новости Украины:На Черкасчине жители выберут слоган области.

На Черкасчине представили три варианта слогана как части туристического бренда региона. Выбрать лучший теперь должна громада.

Как сообщила пресс-служба Черкасской ОГА, презентация состоялась в рамках четвертого туристического форума Черкасской области.

Отмечается, что комиссия выбрала топ-3 самых удачных слоганов через конкурс из более 230 предложений, поступивших от жителей области. Шортлист имеет следующий вид:

1) «Черкасчина - место силы»;

2) «Черкасчина - земля победителей»;

3) «Черкасчина - здесь начинается Украина».

Проголосовать за один из трех вариантов можно с помощью СМС или онлайн.

"Наша цель - сделать яркий, эффективный и качественный бренд региона, который бы был узнаваемым. К этой работе мы привлекаем представителей власти, общественности, ІТ-кластер. Ведь влияние брендинга сложно недооценить. К примеру, у Закарпатья слоган региона "Земля, приближенная к неба". Всю свою продукцию - вино, сыр, пряники, - они брендируют, благодаря чему продукция ассоциируется именно с Закарпатчиной. Мы же хотим так же сделать для Черкасчины", - отметил начальник управления департамента регионального развития Дмитрий Пивак.