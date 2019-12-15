Жителей столицы предупредили о сильном тумане

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение - до конца ночи и утром 15 декабря ожидается туман.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"До конца ночи и утром 15 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", — говорится в штормовом сообщении для Киева.
Аналогичное предупреждение объявлено и для области.
Напомним, синоптики рассказали, что в воскресенье прогнозируется временный дождь, в Карпатах и на севере Левобережья с мокрым снегом, лишь днем в западной части без осадков.