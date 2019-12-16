В Харькове на пешеходном переходе произошло смертельное ДТП

В ночь на понедельник в Харькове на ул. Клочковская произошло ДТП, в результате которого погибли два пешехода.

"55-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате аварии в больницу был доставлен 39-летний мужчина. В медицинском учреждении он умер. Еще один пешеход, 39-летний мужчина, погиб на месте происшествия", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области в результате столкновения легковушек и школьного автобус с детьми погиб один человек.