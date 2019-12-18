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СБУ провела обыски в КГГА из-за злоупотреблений в ряде департаментов

СБУ провела обыски в КГГА из-за злоупотреблений в ряде департаментов
17:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Обыски продолжаются несколько дней в связи со злоупотреблениями должностнтными полномочиями.

Сотрудники СБУ уже несколько дней обыскивают департаменты КГГА. Об этом сообщает  "Украинская правда" со ссылкой на общественное движение "Чесно" и КГГА. По некоторой информации обыски проходят в связи со злоупотреблениями должностными полномочиями. 

"Сотрудники Службы безопасности разоблачили должностных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц", - заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В КГГА подтвердили обыски в здании, однако не смогли уточнить, где именно происходят следственные действия и каких дел они касаются.

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В общественном движении отметили, что по состоянию на 18 декабря обыски продолжаются еще в нескольких департаментах, названия которых СБУ не разглашает.

В отношении должностных лиц данных департаментов, правоохранительные органы готовят уведомления о подозрении в совершении преступления.

Напомним, на государственном предприятии "Энергоатом" провели обыски по факту закупки оборудования для АЭС по завышенным ценам.

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Киев, СБУ, КГГА, Обыски, Обыски в КГГА.
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