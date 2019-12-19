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СБУ разоблачила контрабанду психотропов, к переправке которой привлекали несовершеннолетних

СБУ разоблачила контрабанду психотропов, к переправке которой привлекали несовершеннолетних
13:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:Правоохранители изъяли наркотиков на сумму более 150 тысяч гривень.

Служба безопасности Украины задержала наркодельца, который организовал контрабанду психотропов из ЕС в Украину и привлек к их переправке несовершеннолетних из Львова. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, оперативники Управления СБУ во Львовской области установили, что житель Киева наладил механизм нелегального перемещения из-за границы экстази и амфетамина для продажи.

"Иностранные сообщники наркодельца отправляли ему товар через сервисы международной почтовой связи во Львов. Для переправки посылок в столицу киевлянин привлекал несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора наркотрафика во время получения очередной партии психотропных. В ходе осмотра отправления правоохранители изъяли 500 таблеток "экстази" (МДМА) и амфетамина на общую сумму более 150 тысяч гривен по ценам черного рынка.

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Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), на Донбассе в плену пророссийских боевиков находятся 250 человек. 

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Киев, Львовская область, СБУ, Наркотики, Перевозка наркотиков.
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