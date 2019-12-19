"Суд" в Крыму оставил под арестом еще четверых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости Украины:"Суд" Крыма отклонил ходатайство защиты провести заседание в открытом режиме.

Подконтрольный России, так называемый "Верховный суд" в оккупированном Крыму сегодня оставил под арестом четверых фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает Крым.Реалии.

Таким образом Рустем Шейхалиев, Осман Арифмеметов, Тофик Абдулгазиев и Сеитвели Сейтабдиев останутся под арестом до 15 февраля 2020 года. Заседание проходило в закрытом режиме, без участия Арифмеметова и Абдулгазиева.

"Заседание по Абудлгазиеву и Шейхалиеву проходило в закрытом режиме, ходатайства защиты о проведении открытого судебного заседания суд отклонил. Абудлгазиева в суд не доставляли, кроме того, даже не обеспечили его участие в заседании по видеоконференцсвязи. Безусловно, я считаю, что это нарушение права на защиту моего подзащитного. Я заявил о том, что заседание не может проходить без моего подзащитного, но и это ходатайство суд отклонил. В итоге суд провел заседание с участием лишь Рустема Шейхалиева по видеоконференцсвязи", – сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

Кроме того, по его словам, суд отклонил ходатайство Сейтабдиева о допуске родственников на оглашение решения суда.

"Сегодня рассмотрели жалобы на продление меры пресечения Сейтабдиева и Арифмеметова. Заседание провели без участия Арифмеметова в связи с его пребыванием в психиатрической больнице на стационарной психиатрической экспертизе. Заседание также прошло в закрытом режиме, ходатайство моего подзащитного Сейтабдиева о допуске родственников на оглашение решения суда тоже было отклонено, суд оставил решение "Киевского районного суда" в силе, и оставил Сейтабдиева и Арифмеметова под арестом", – отметил адвокат Ислям Велиляев.

27 марта в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

27-29 марта российские силовики задержали 24 активиста.

Против них возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, поскольку один – Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта. Правозащитники считают, что Яячиков также был задержан, просто ни общественности, ни близким не сообщается о месте его нахождения.

Всем фигурантам дела продлили аресты до середины февраля 2020 года.

Напомним, Подконтрольный Кремлю "Верховный суд" во временно оккупированном Крыму оставил под стражей фигурантов второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Алима Каримова и Ризу Изетова.