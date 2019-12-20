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В Украине ожидается сильный туман: синоптики объявили высокий уровень опасности

В Украине ожидается сильный туман: синоптики объявили высокий уровень опасности
10:05 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине.

В пятницу, 20 декабря, погода в Украине ухудшится, на большинстве территории страны ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков из Украинского гидрометцентра, сегодня в большинстве областей, кроме востока страны, утром возможен сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

В связи с осложнением погодных условий в Украине был объявлен желтый уровень опасности.

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Ранее сообщалось, что сегодня, 20 декабря, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. В Киеве в этот день прогнозируют среднюю дневную температуру +4…+6.

В течение недели, 16-20 декабря, в Украине преобладала солнечная погода с умеренной облачностью и тепло.

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Погода, Спасатели, Туман, ГСЧС.
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