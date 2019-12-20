В Украине ожидается сильный туман: синоптики объявили высокий уровень опасности

Новости Украины:Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине.

В пятницу, 20 декабря, погода в Украине ухудшится, на большинстве территории страны ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков из Украинского гидрометцентра, сегодня в большинстве областей, кроме востока страны, утром возможен сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

В связи с осложнением погодных условий в Украине был объявлен желтый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 декабря, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. В Киеве в этот день прогнозируют среднюю дневную температуру +4…+6.

В течение недели, 16-20 декабря, в Украине преобладала солнечная погода с умеренной облачностью и тепло.