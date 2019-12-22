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Выборы в ОТГ в Киевской и Хмельницкой областях: в ЦИК отчитались о ситуации

Выборы в ОТГ в Киевской и Хмельницкой областях: в ЦИК отчитались о ситуации
20:00 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:На выборах в ОТГ в Киевской и Хмельницкой области нарушений не зафиксировано.

Выборы в объединенных территориальных громадах в Киевской и Хмельницкой проходят без нарушений.

Как сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центральной избирательной комиссии, об этом заявили заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик и член комиссии Александра Кармазь по итогам посещения нескольких избирательных участков.

Отмечается, что члены Центральной избирательной комиссии в пределах своих полномочий в течение дня всесторонне контролируют процесс местных выборов в регионах, в которых они определены ответственными.

В частности, заместитель председателя ЦИК Дубовик посетил пгт Калиновку и село Зазимье Броварского района Киевской области, где проходят первые выборы депутатов Калиновского поселкового совета и Калиновского поселкового головы, а также Зазимского сельского совета и Зазимского сельского головы.

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По словам Дубовика, голосование на участках проходит в штатном режиме, в соответствии с законодательством о местных выборах, в присутствии официальных наблюдателей и представителей средств массовой информации. Жалоб и заявлений в день голосования не поступало.

В Калиновскую поселковую ОТГ вошли Калиновский поселковый совет (пгт Калиновка, села Квитневе, Перемога, Скибин), Красиловский (село Красиловка) и Рожевский (село Рожевка) сельские советы. Здесь на 6 избирательных участках имеют возможность проголосовать более 7,8 тыс. избирателей.

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В Зазимскую сельскую ОТГ вошли Зазимский (село Зазимье) и Погребского (село Погребы) сельские советы.

В свою очередь Кармазь подробно ознакомилась и с ходом голосования непосредственно на ряде избирательных участков в Заслучненской ОТГ Красиловского района и Сахновецкой ОТГ Староконстантиновского района. По ее словам, выборы проходят организованно, в соответствии с действующим законодательством и без нарушений.

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В 5 ОТГ Хмельницкой области, где проходят первые местные выборы, в голосовании могут принять участие 8 тыс. 798 избирателей.

Как сообщалось, сегодня, 22 декабря, в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины проходят первые местные выборы, дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях.

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Киевская область, Выборы, ЦИК, Хмельницкая область, ОТГ.
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