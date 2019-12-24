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Обстрелы на Донбассе: ранен военнослужащий ВСУ

Обстрелы на Донбассе: ранен военнослужащий ВСУ
14:13 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:На Донбассе вследствие обстрелов боевиков ранен военнослужащий ВСУ.

На Донбассе сегодня в результате прицельного вражеского обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время ежедневного пресс-брифинга о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

По его информации, с начала суток, 24 декабря, российско-оккупационные войска продолжили нарушение режима прекращения огня, осуществив 6 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил, один из них произошел с нарушением Минских соглашений.

"По имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов получил ранение один наш защитник. Военнослужащий доставлен в военный мобильный госпиталь", - отметил Гуцуляк и добавил, что состояние здоровья раненого бойца врачи оценивают как удовлетворительное.

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Относительно обстрелов Гуцуляк уточнил, что оккупанты ночью, с 02.35, в течение получаса, вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам н.п. Березовое.

С 06.35, в течение часа, террористы дважды обстреляли украинских воинов в районе Новолуганского, выпустив 9 мин калибра 82 мм.

Также, применяя гранатометы и стрелковое вооружение, боевики вели провокационные обстрелы в районах н.п. Крымское, Светлодарск и Шумы.

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"Наши герои вели адекватные оборонительные действия, применяя легкое пехотное вооружение", - отметил спикер Минобороны.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки, 23 декабря, оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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