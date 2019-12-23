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Штаб ООС: Боевики систематически ставят под угрозу жизни гражданских лиц

Штаб ООС: Боевики систематически ставят под угрозу жизни гражданских лиц
19:13 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе.

Боевики на Донбассе намеренно создают очереди на контрольных пунктах въезда-выезда "Гнутово", "Новотроицкое" и "Майорское", а по истечению работы КПВВ массово пропускают людей, чем подвергают граждан опасности, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Не соблюдая взятые на себя обязательства относительно безопасного функционирования гуманитарных дорожных коридоров, представители российской оккупационной администрации направляют граждан на контролируемую территорию после окончания времени работы КПВВ", - сообщает штаб ООС на странице в Фейсбуке.

Так, боевики целенаправленно замедляют пропуск граждан и по истечении определенного графиком времени работы КПВВ пропускают сразу большое количество гражданских лиц, что несет потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей, поскольку они пересекают линию разграничения в темное время суток.

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Отмечается, что в течение декабря подобные провокационные действия боевиков имели место в контрольных пунктах въезда-выезда "Гнутово", "Новотроицкое" и "Майорское".

"Зафиксировано 5 случаев, когда после 17:00 с временно оккупированной территории Украины прибывало значительное количество граждан и автомобилей. Учитывая темное время суток и потенциальную опасность, что происходит от систематического нарушения режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями, по решению командующего Объединенных сил работу указанных КПВВ была продлена", - сказано в сообщении.

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Кроме того, пограничниками из состава Объединенных сил организованы мероприятия по дополнительному оформлению 266 граждан, в том числе 14 детей и их пропуску через линию разграничения.

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Донбасс, КПВВ, ОРДЛО, ООС.
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