СМИ: В Симферополе продают елки из Прикарпатья

Новости Украины:На новогодней ярмарке в Симферополе продаются искусственные ели из Прикарпатья.

В аннексированном Россией Симферополе продают Ивано-Франковские елки, куда их ввозят транзитом через Россию, передает издание "Крым.Реалии".

Как сообщается, в Симферополе на новогодней ярмарке под зданием музыкального театра на проспекте Кирова продаются искусственные ели из украинского Прикарпатья. Деревья производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области. Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию.

По словам продавца, товар сертифицирован и на него имеются все соответствующие разрешения. Также продавец отметил, что торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя.

Напомним, Кабинет министров Украины упростил пересечение административной границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет.

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