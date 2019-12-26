Силовики РФ задержали крымских татар, когда те возвращались из заседания суда

Новости Украины:Крымских татар задержали, когда они возвращались из заседания суда по делу "Хизб ут-Тахрир".

При въезде в Крым полицией РФ были задержаны пятеро крымских татар, которые возвращались из Москвы, где проходил апелляционный суд по "делу Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"В 22:05 при въезде в Крым на Керченском мосту частный автобус с девятью крымскими татарами был остановлен сотрудниками полиции. Они проверили документы у всех находящихся в автобусе. Пятерым после этой процедуры паспорта не были возвращены… Им были заданы вопросы о том, имеют ли они отношение к террористической деятельности и какой ислам они исповедуют. Вопросы были оформлены в виде анкеты на опросном листе, который задержанным был вручен для заполнения. Сославшись на 51 ст. Конституции РФ они отказались от дачи каких-либо ответов" - говорится в сообщении.

Как отмечается, крымские татары возвращались из Москвы, где проходил апелляционный суд по приговору первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир".

Задержанными оказались Сабри Селяметов, Осман Хощу, Зекий Куламетов, Рустем Куркчи, Сейдамет Мустафаев. Они заявили, что расценивают эту ситуацию как акт давления с целью воспрепятствовать посещению судебных заседаний в отношении крымских татар, арестованных по политически мотивированным делам.

После опроса автобус и всех находящихся в нем проверили металлоискателем. Затем задержанных отпустили. Сейчас все они возвращаются домой.

Напомним, "суд" в Крыму оставил под арестом еще четверых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир".