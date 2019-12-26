В Николаевской области произошло "лобовое" ДТП: погиб человек, еще шесть пострадали

В Николаевской области на автодороге Благовещенское-Николаев в результате лобового столкновения автомобилей Lada и Volkswagen Touareg один человек погиб, еще 6 получили травмы, в том числе трое детей.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
"26 декабря около 10:15 на 116 км автодороги Н-24 "Благовещенское-Николаев" произошло лобовое столкновение автомобиля Lada и Volkswagen Touareg", - говорится в сообщении.
Установлено, что в результате столкновения погибла женщина 1955 г.р. из первой машины, водителя зажало конструктивными элементами авто. Спасатели деблокировали пострадавшего, а медики предоставив неотложную помощь каретой скорой помощи доставили в Южноукраинскую городскую больницу.
Во втором автомобиле находилось 5 человек, двое взрослых и 3 детей. С травмами различной степени тяжести всех пострадавших направили в больницу г. Южноукраинск.
Сейчас спасатели деблокируют тело погибшей женщины, на месте работают сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что на Житомирской трассе в ночь с 23 на 24 декабря произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись 4 автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали