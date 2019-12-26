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В Николаевской области произошло "лобовое" ДТП: погиб человек, еще шесть пострадали

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В Николаевской области произошло "лобовое" ДТП: погиб человек, еще шесть пострадали
14:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Николаевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которой один человек погиб, еще шестеро были госпитализированы.

В Николаевской области на автодороге Благовещенское-Николаев в результате лобового столкновения автомобилей Lada и Volkswagen Touareg один человек погиб, еще 6 получили травмы, в том числе трое детей.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"26 декабря около 10:15 на 116 км автодороги Н-24 "Благовещенское-Николаев" произошло лобовое столкновение автомобиля Lada и Volkswagen Touareg", - говорится в сообщении.

Установлено, что в результате столкновения погибла женщина 1955 г.р. из первой машины, водителя зажало конструктивными элементами авто. Спасатели деблокировали пострадавшего, а медики предоставив неотложную помощь каретой скорой помощи доставили в Южноукраинскую городскую больницу.

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Во втором автомобиле находилось 5 человек, двое взрослых и 3 детей. С травмами различной степени тяжести всех пострадавших направили в больницу г. Южноукраинск.

Сейчас спасатели деблокируют тело погибшей женщины, на месте работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что на Житомирской трассе в ночь с 23 на 24 декабря произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись 4 автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали

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ДТП, Авария, ГСЧС, Происшествие.
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