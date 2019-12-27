Двум фигуранатам "дела Хизб ут-Тахрир" ужесточили условия содержания

Новости Украины:Мать Теймура и Узеира Абдуллаева Диляра сообщила, что ее сыновьям ужесточили условия содержания в СИЗО в городе Таганрог, Российской Федерации.

Этапированным в СИЗО Таганрога (РФ) фигурантам первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" братьям Теймуру и Узеиру Абдуллаевым ужесточили условия содержания.

Об этом в Facebook сообщила их мать Диляра Абдуллаева.

По ее словам, сразу после этапа Узеира Абдуллаева поместили в одиночную камеру в спецблоке на последнем (четвертом) этаже СИЗО, а Теймура Абдуллаева - в карцер, который находится в подвале.

Ранее активисты сообщали, что по прибытию в СИЗО обоих крымских татар вынудили сбрить бороды.

12 октября 2016 года в с. Строгоновка Симферопольского района в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков были задержаны пять крымских татар, которых обвинили в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир": Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал их виновными в совершении преступления по ст. 205.5 "Участие в деятельности террористической организации") и приговорил: Теймура Абдуллаева до 17 годам колонии строгого режима (по ч. 1), Узеира Абдуллаева - к 13 годам (ч. 2), Исмаилова - к 14 годам (по ч. 2), Салединова и Джемаденова - к 12 годам (ч. 2).

24 декабря после длительных прений Верховный суд РФ постановил на полгода смягчить приговор каждому из фигурантов дела.

Напомним, подконтрольный России, так называемый "Верховный суд" в оккупированном Крыму сегодня оставил под арестом четверых фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".