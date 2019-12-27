Скачать
Пятница, 27.12.2019
"Ускорит экономический рост": Милованов прокомментировал законопроект о труде
"Ускорит экономический рост": Милованов прокомментировал законопроект о труде
Гончарук прокомментировал ход газовых переговоров
Гончарук прокомментировал ход газовых переговоров
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
iPad Pro 2020: дизайн планшета полностью рассекречен
iPad Pro 2020: дизайн планшета полностью рассекречен

Двум фигуранатам "дела Хизб ут-Тахрир" ужесточили условия содержания

Двум фигуранатам "дела Хизб ут-Тахрир" ужесточили условия содержания
19:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Мать Теймура и Узеира Абдуллаева Диляра сообщила, что ее сыновьям ужесточили условия содержания в СИЗО в городе Таганрог, Российской Федерации.

Этапированным в СИЗО Таганрога (РФ) фигурантам первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" братьям Теймуру и Узеиру Абдуллаевым ужесточили условия содержания.

Об этом в Facebook сообщила их мать Диляра Абдуллаева.

По ее словам, сразу после этапа Узеира Абдуллаева поместили в одиночную камеру в спецблоке на последнем (четвертом) этаже СИЗО, а Теймура Абдуллаева - в карцер, который находится в подвале.

Ранее активисты сообщали, что по прибытию в СИЗО обоих крымских татар вынудили сбрить бороды.

Силовики РФ задержали крымских татар, когда те возвращались из заседания суда

12 октября 2016 года в с. Строгоновка Симферопольского района в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков были задержаны пять крымских татар, которых обвинили в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир": Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал их виновными в совершении преступления по ст. 205.5 "Участие в деятельности террористической организации") и приговорил: Теймура Абдуллаева до 17 годам колонии строгого режима (по ч. 1), Узеира Абдуллаева - к 13 годам (ч. 2), Исмаилова - к 14 годам (по ч. 2), Салединова и Джемаденова - к 12 годам (ч. 2).

24 декабря после длительных прений Верховный суд РФ постановил на полгода смягчить приговор каждому из фигурантов дела.

Напомним, подконтрольный России, так называемый "Верховный суд" в оккупированном Крыму сегодня оставил под арестом четверых фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Крымские татары, Оккупированный полуостров, Дела Хизб ут-Тахрир, Диляра Абдуллаева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Маникюр на Новый год 2020 Белой Металлической Крысы: тренды и идеи
03 В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
04 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
05 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело Шеремета: Суд продлил арест &quot;Пумы&quot;
Дело Шеремета: Суд продлил арест "Пумы"
У Порошенко хотят расследования против Трубы
У Порошенко хотят расследования против Трубы
Противники на Донбассе ранили украинского военного
Противники на Донбассе ранили украинского военного
В образе из &quot;Великого Гэтсби&quot;: Александра Кучеренко показала свой новогодний костюм
В образе из "Великого Гэтсби": Александра Кучеренко показала свой новогодний костюм
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь