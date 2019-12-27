Экс-чиновницу "Черкассыоблэнерго" отпустят под залог

Новости Украины:Экс-чиновницу подозревают в злоупотреблении служебным положением и завладением средств компании.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей исполняющей обязанности председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго", подозреваемой в завладении средствами предприятий энергетического сектора экономики и злоупотреблении служебным положением, меру пресечения в виде залога в размере 3 млн 783 тыс. 600 гривен.

Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, такое решение ВАКС принял 26 декабря.

Также на подозреваемую возложены дополнительные обязанности, а именно: являться к следователю, прокурору, следственному судье, суд по каждому требованию; не отлучаться из г. Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по данному уголовному производству.

Также она должна сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

В САП напомнили, что в ходе досудебного расследования установлено, что в 2015-2016 годах исполняющая обязанности председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго" и первый заместитель председателя правления этого общества, действуя в интересах частной компании - ЧАО "ХК "Энергосети", в нарушение требований закона "Об электроэнергетике", путем подписания договоров о переводе долга и замене должника, завладели средствами, которые должны были поступить от с ПАО "Азот" в ПАО "Черкассыоблэнерго".

В результате таких действий энергоснабжающей компании нанесен ущерб на общую сумму 313 млн гривен. Действия должностных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, КАСУ отправил под ночной домашний арест экс-нардепа Кайду, подозреваемого в нападении на нардепа от "слуги народа".