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Пятница, 27.12.2019
В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
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В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление

В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
12:09 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, пересматривают тарифы на тепло.

Представители местной власти начали пересматривать тарифы на отопление для населения. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале.

"Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%", - написал Гончарук.

Премьер призвал и других представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, позволит уменьшить стоимость отопления для населения примерно на 30%. Осуществить перерасчет должны на территории всей Украины в течение месяца, чтобы за отопление, потребленное в декабре 2019 года, люди могли оплатить уже по новой, меньшей цене.

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Напомним, на этой неделе премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал снижение тарифов на тепло до 30%. По его словам, платежки в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.

Согласно постановлению Кабмина, в случае изменения размера начислений за отопление и горячее водоснабжение в связи с изменением для них цены природного газа в течение отопительного периода теплоснабжающие организации должны отражать это ежемесячно в платежных документах потребителей, присланных в месяце, который следует за расчетным периодом.

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Все по теме:

ЖКХ, Тарифы, Отопление, Коммуналка, Алексей Гончарук.
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