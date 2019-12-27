В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление

Новости Украины:Несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, пересматривают тарифы на тепло.

Представители местной власти начали пересматривать тарифы на отопление для населения. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале.

"Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%", - написал Гончарук.

Премьер призвал и других представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, позволит уменьшить стоимость отопления для населения примерно на 30%. Осуществить перерасчет должны на территории всей Украины в течение месяца, чтобы за отопление, потребленное в декабре 2019 года, люди могли оплатить уже по новой, меньшей цене.

Напомним, на этой неделе премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал снижение тарифов на тепло до 30%. По его словам, платежки в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.

Согласно постановлению Кабмина, в случае изменения размера начислений за отопление и горячее водоснабжение в связи с изменением для них цены природного газа в течение отопительного периода теплоснабжающие организации должны отражать это ежемесячно в платежных документах потребителей, присланных в месяце, который следует за расчетным периодом.