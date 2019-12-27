Кернес рассказал, какие платежки за тепло и горячую воду получат харьковчане

Новости Украины:В Харькове в декабре произойдет уменьшение начислений за отопление и горячую воду.

Мэр Харькова Геннадий Кернес анонсировал уменьшение начислений за отопление и горячую воду в платежках за декабрь.

Соответствующее заявление Кернеса опубликовано на сайте горсовета Харькова.

По его словам, уменьшение начислений для 1-комнатной квартиры в среднем составит 300 грн на тепло и 115 грн на горячую воду, соответственно для 2-комнатной - 428 грн и 172 грн и для 3-комнатной - 592 грн и 230 грн.

Кернес отметил, что эти тарифы будут применены в декабрьских платежках, которые горожане получат в январе.

"Также при начислении оплаты за теплоснабжение в декабре будут учтены, в сторону уменьшения, температура наружного воздуха и качество предоставляемых услуг", - добавил мэр.

Как сообщалось ранее, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тарифы на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре.

24 декабря Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что это решение Кабинета министров позволит уже сейчас снизить суммы в платежках за коммунальные услуги украинцев на 30%.

Напомним, в ноябре 2019 года оплата за 1 кв. м отапливаемой площади для жителей киевских домов с установленными индивидуальными тепловыми пунктами и проведенными энергоэффективными мерами, в частности, для участников муниципальной программы "70/30%", составила 14-15 грн.