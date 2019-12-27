Скачать
Пятница, 27.12.2019
В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
Динамо оштрафовали на 300 тысяч гривен, Десну - на 100 тысяч
Динамо оштрафовали на 300 тысяч гривен, Десну - на 100 тысяч
Актер Дэйн ДеХаан станет отцом во второй раз (Фото)
Актер Дэйн ДеХаан станет отцом во второй раз (Фото)

Кернес рассказал, какие платежки за тепло и горячую воду получат харьковчане

Кернес рассказал, какие платежки за тепло и горячую воду получат харьковчане
14:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Харькове в декабре произойдет уменьшение начислений за отопление и горячую воду.

Мэр Харькова Геннадий Кернес анонсировал уменьшение начислений за отопление и горячую воду в платежках за декабрь.

Соответствующее заявление Кернеса опубликовано на сайте горсовета Харькова.

По его словам, уменьшение начислений для 1-комнатной квартиры в среднем составит 300 грн на тепло и 115 грн на горячую воду, соответственно для 2-комнатной - 428 грн и 172 грн и для 3-комнатной - 592 грн и 230 грн.

Кернес отметил, что эти тарифы будут применены в декабрьских платежках, которые горожане получат в январе.

В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление

"Также при начислении оплаты за теплоснабжение в декабре будут учтены, в сторону уменьшения, температура наружного воздуха и качество предоставляемых услуг", - добавил мэр.

Как сообщалось ранее, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тарифы на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре.

24 декабря Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что это решение Кабинета министров позволит уже сейчас снизить суммы в платежках за коммунальные услуги украинцев на 30%.

Напомним, в ноябре 2019 года оплата за 1 кв. м отапливаемой площади для жителей киевских домов с установленными индивидуальными тепловыми пунктами и проведенными энергоэффективными мерами, в частности, для участников муниципальной программы "70/30%", составила 14-15 грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вода, Харьков, Тепло, Отопительный сезон, Геннадий Кернес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
03 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
04 Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
05 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Посол США Тейлор похвалил Зеленского
Посол США Тейлор похвалил Зеленского
Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году
Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году
Туман и гололед: водителей предупредили об ухудшении погоды
Туман и гололед: погода резко испортится
Защитные талисманы по знаку Зодиака на 2020 год (Белой Металлической Крысы)
Защитные талисманы по знаку Зодиака на 2020 год (Белой Металлической Крысы)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь