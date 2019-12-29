Новости Украины:Один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц для обмена между Украиной и ОРДЛО, врезался в микроавтобус.

При обмене удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего удерживаемых.

При въезде на территорию КПВВ "Майорское" один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц для обмена между Украиной и ОРДЛО, врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ.

Как сообщалось ранее, 29 декабря между Украиной и "Л/ДНР" должен состояться обмен пленными.

Напомним, на КПВВ "Майорское" начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.