Адвокат по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" заявляет о монтаже аудиозаписи допроса

Новости Украины:Адвокат Айдер Азаматов заявил, что аудиозаписи допроса фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" смонтирована.

Адвокат по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" Айдер Азаматов во время ежемесячной встречи общественного объединения "Крымская солидарность" 28 декабря рассказал о "монтаже аудиозаписи допроса" одного из фигурантов дела.

"Я посетил своего подзащитного Арсена Джеппарова 23 декабря, накануне его этапирования. Целью визита было уведомление его о результатах независимой экспертизы. Я уведомил его, что мне пришло заключение специалиста эксперта-фоноскописта, который проводил исследование по аудиозаписи, где мой подзащитный общается с оперативным сотрудником. На этой аудиозаписи он, якобы, признается что является членом "Хизб ут-Тахрир". Аудиозапись длится 5 минут 27 секунд. В этом разговоре эксперт обнаружил четыре фрагмента монтажа", – рассказал Азаматов в комментарии СМИ.

По словам адвоката, заключение независимого эксперта ляжет в дополнение к апелляционной жалобе. Согласно материалам дела, данная аудиозапись разговора легла в основу обвинительного приговора.

Южный окружной военный суд города Ростов-на-Дону приговорил Арсена Джеппарова к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. По информации Крым.Реалии, Арсена Джеппарова этапировали в колонию города Новочеркасск.

Из ростовского СИЗО, по информации СМИ, ранее этапировали десятерых крымчан. Речь идет о Вадиме Сируке, Инвере Бекирове, Арсене Джеппарове, Эмире-Усеине Куку, Теймуре и Узеире Абдуллаевых, Муслиме Алиеве, Рефате Алимове, Энвере Сейтосманове и Наримане Мемедеминове.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

Напомним, подконтрольный России, так называемый "Верховный суд" в оккупированном Крыму сегодня оставил под арестом четверых фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".