Минобороны: На Донбассе с начала суток наблюдается "тишина"

Новости Украины:С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим тишины.

С начала суток 29 декабря незаконные вооруженные формирования не открывали огонь в районе проведения Операции объединенных сил. Об этом говорится в ежедневной сводке на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 случаи нарушения прекращения огня со стороны российских оккупационных войск зафиксированы не были", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь со стороны бойцов ВСУ.

Как сообщалось, сегодня на КПВВ "Майорское" происходит обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. Ожидается, что на подконтрольную территорию вернутся 80 человек. Уже появились первые имена освобожденных.