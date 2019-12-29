Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)
На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)
В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО
В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря

Минобороны: На Донбассе с начала суток наблюдается "тишина"

Минобороны: На Донбассе с начала суток наблюдается "тишина"
13:32 Сегодня Телеграф Фото: Штаб ООС

Новости Украины:С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим тишины.

С начала суток 29 декабря незаконные вооруженные формирования не открывали огонь в районе проведения Операции объединенных сил. Об этом говорится в ежедневной сводке на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 случаи нарушения прекращения огня со стороны российских оккупационных войск зафиксированы не были", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь со стороны бойцов ВСУ.

Как сообщалось, сегодня на КПВВ "Майорское" происходит обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. Ожидается, что на подконтрольную территорию вернутся 80 человек. Уже появились первые имена освобожденных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Обмен пленными, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
02 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
03 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
04 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
05 Все версии Volkswagen Golf нового поколения уже почти готовы к выпуску
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осенний призыв завершен: сколько солдат пополнили ряды ВСУ
Осенний призыв в ряды ВСУ завершен
Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
В каких городах уже пересмотрели тарифы на тепло
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров
В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь