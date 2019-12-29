У президента подтвердили освобождение первых 25 украинцев

В рамках обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который проходит в воскресенье на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), уже освобождены 25 граждан Украины, сообщает Офис президента Украины.
"Первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома", - сообщается в аккаунте ОПУ в соцсети Твиттер в воскресенье днем.
В Офисе президента пока не сообщают имен освобожденных украинцев.
Вместе с тем, агентству "Интерфакс-Украина" стали известны имена и фамилии 25 освобожденных:
1. Иван Деев;
2. Юрий Евтушок;
3. Эдуард Алоян;
4. Виктория Воронина;
5. Татьяна Горбулич;
6. Владимир Данильченко;
7. Александр Данильченко;
8. Валентина Еременко;
9. Сергей Иванчук;
10. Роман Кортишко;
11. Денис Олийнык;
12. Анастасия Мухина;
13. Александр Пауков;
14. Денис Секацкий;
15. Анатолий Семиренко;
16. Елена Сорокина;
17. Валерий Тарасюк;
18. Андрей Яровый;
19.Роман Фурсов;
20. Виталий Буянов;
21. Вадим Завацкий;
22. Иван Катышев;
23. Юрий Тучин;
24. Валерий Семенов;
25. Евгений Цыганок.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что обмен пленными планируется на 29 декабря. В то же время Зеленский не стал комментировать формулу обмена пленными.
Отметим, сегодня на КПВВ "Майорское" проходит обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.