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У президента подтвердили освобождение первых 25 украинцев

У президента подтвердили освобождение первых 25 украинцев
14:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Офис президента подтвердил освобождение первых 25 украинцев в рамках обмена пленными.

В рамках обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который проходит в воскресенье на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), уже освобождены 25 граждан Украины, сообщает Офис президента Украины.

"Первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома", - сообщается в аккаунте ОПУ в соцсети Твиттер в воскресенье днем.

В Офисе президента пока не сообщают имен освобожденных украинцев.

Вместе с тем, агентству "Интерфакс-Украина" стали известны имена и фамилии 25 освобожденных:

1. Иван Деев;

2. Юрий Евтушок;

3. Эдуард Алоян;

4. Виктория Воронина;

5. Татьяна Горбулич;

6. Владимир Данильченко;

7. Александр Данильченко;

8. Валентина Еременко;

9. Сергей Иванчук;

10. Роман Кортишко;

11. Денис Олийнык;

12. Анастасия Мухина;

13. Александр Пауков;

14. Денис Секацкий;

15. Анатолий Семиренко;

16. Елена Сорокина;

17. Валерий Тарасюк;

18. Андрей Яровый;

19.Роман Фурсов;

20. Виталий Буянов;

21. Вадим Завацкий;

22. Иван Катышев;

23. Юрий Тучин;

24. Валерий Семенов;

25. Евгений Цыганок.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что обмен пленными планируется на 29 декабря. В то же время Зеленский не стал комментировать формулу обмена пленными.

Отметим, сегодня на КПВВ "Майорское" проходит обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.

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Все по теме:

Донбасс, Владимир Зеленский, ДНР, ЛНР, Обмен пленными, ОРДЛО, Офис Президента.
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