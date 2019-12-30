Водителей предупредили о заснеженных дорогах: список областей

Новости Украины:Укравтодор предупредил о заснеженных дорогах в нескольких областях.

Пресс-служба Укравтодора предупредила, что утром в понедельник, 30 декабря, автомобильные дороги государственного значения в нескольких областных Украины заснеженные, также местами - мокрые, на перевалочных участках дорог тоже преимущественно заснежено, но проезд обеспечен.

"По состоянию на 6:00 30 декабря местами небольшой снег в Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Киевской и Харьковской областях, местами гололед в Кировоградской области. На остальной территории без осадков. Покрытие на автодорогах государственного значения местами заснеженное во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровенской областях, местами гололедица в Черкасской области, на юге сухое, на остальной территории мокрое", - отметили дорожники.

В Укравтодоре добавили, что проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано. Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка противогололедными материалами.