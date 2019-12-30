В столице обнаружили тело мужчины, сгоревшего в пожаре

Новости Украины:В Киеве при тушении пожара в многоэтажке спасатели обнаружили тело мужчины.

В Киеве при тушении пожара в квартире 14-этажного жилого дома спасатели обнаружили тело мужчины.

Как сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, вчера в 13:10 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем на ул. Княжий Затон, 19 в Дарницком районе столицы.

На месте вызова бойцы 24-й государственной пожарно-спасательной части установили, что возгорание возникло в одной из квартир на четвертом этаже, тело мужчины обнаружили в коридоре.

В 13:51 пожар был ликвидирован.

На месте происшествия были задействованы 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Причина возгорания и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.