В Тернопольской области мужчина, рискуя жизнью, спас из огня односельчанина

Новости Украины:Мужчина заметил огонь в одном из домов, после чего залез в дом и вытащил из огня хозяина.

В Тернопольской области 21-летний юноша, рискуя жизнью, спас односельчанина от смерти в горящем доме.

Как сообщили в Центре пропаганды управления ГСЧС в Тернопольской области, 30 декабря в 14.38 в оперативно-диспетчерскую службу управления поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в селе Высичка Борщевского района.

На вызов направили дежурный караул в составе 4 человек, которые в 16.15 ликвидировали пожар.

До прибытия подразделения ГСЧС на месте пожара был спасен владелец дома, гражданин 1970 года рождения. Спасителем оказался 21-летний местный житель Василий Герман.

Парень, идя по улице, заметил черный густой дым из окна дома. Рискуя собственной жизнью, юноша забежал в дом и увидел на полу летней кухни без сознания хозяина. Юноша вытащил мужчину наружу и оказал ему домедицинскую помощь. Медики госпитализировали пострадавшего владельца дома в райбольницу.

Напомним, в харьковском Центре профессионально-технического образования произошел пожар.