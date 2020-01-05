Во Львове вооруженный мужчина совершил нападение на магазин (Фото)

Новости Украины:В полиции выяснили, что задержанный причастен еще к пяти ограблениям.

Полиция Львовской области задержала мужчину, который угрожая оружием продавщице местного магазина, пытался похитить деньги и товар. Об этом сообщает ГУНП во Львовской области.

В полиции заявили, что грабителем оказался житель Львова. У него изъяли пистолет и патроны, которые были направлены на экспертизу. Правоохранителям удалось установить, что задержанный причастен минимум к пяти разбойным нападениям, которые были совершены по такой же схеме.

По всем эпизодам полиция открыла уголовное производство. Злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы, плюс конфискация имущества.

Напомним, руководство полиции Херсонщины пообещало беспристрастно расследовать громкое убийство в новогоднюю ночь в Каховке.

Коме этого, в Черновцах полицейские задержали мужчину, который занимался сбытом поддельной валюты.