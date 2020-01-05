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Организаторы форума DreamBIG Forum отменили выступление Хакамады

Организаторы форума DreamBIG Forum отменили выступление Хакамады
16:04 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Организаторы принесли извинения за отказ от главного гостя программы.

Ирина Хакамада, которая числилась в списке спикеров на форуме DreamBIG Forum в Киеве не будет выступать. Организаторы приняли решение отменить выступление спикера из-за ее неоднозначных высказываний касательно аннексии Россией Крыма. Организаторы принесли извинения тем, кто заплатил за участие в форуме.

"Мы делаем большое образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы", - указано в сообщении.

Организаторы заявили, что несмотря на проведенные проверки и огласовании въезда российской бизнес-вумен на территорию Украины, участие Ирины Хакамады невозможно из-за идеологических причин.

Музыканта Dr. Albanа впустили в Украину после вмешательства Зеленского

Напомним, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что президент Украины не влияет на решение пограничной службы по пропуску лиц на территорию страны.

Кроме этого, СБУ разрешила Федору Добронравову приезжать в Украину.

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Киев, Киевский форум, DreamBIG Forum.
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