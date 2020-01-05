Организаторы форума DreamBIG Forum отменили выступление Хакамады

Новости Украины:Организаторы принесли извинения за отказ от главного гостя программы.

Ирина Хакамада, которая числилась в списке спикеров на форуме DreamBIG Forum в Киеве не будет выступать. Организаторы приняли решение отменить выступление спикера из-за ее неоднозначных высказываний касательно аннексии Россией Крыма. Организаторы принесли извинения тем, кто заплатил за участие в форуме.

"Мы делаем большое образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы", - указано в сообщении.

Организаторы заявили, что несмотря на проведенные проверки и огласовании въезда российской бизнес-вумен на территорию Украины, участие Ирины Хакамады невозможно из-за идеологических причин.

Напомним, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что президент Украины не влияет на решение пограничной службы по пропуску лиц на территорию страны.

Кроме этого, СБУ разрешила Федору Добронравову приезжать в Украину.