Полицейские задержали одессита, который взорвал гранату в общежитии (Видео)

Новости Украины:7 января в одном из общежитий Одессы мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадало три человека.

В Одессе сегодня задержан злоумышленник, взорвавший гранату в кухне общежития, в результате чего ранения получили трое мужчин.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, задержан 38-летний одессит, который 7 января рано утром взорвал гранату в общежитии на улице Радостной в Малиновском районе города. Как отмечается, задержанный ранее был судим за умышленное убийство.

"Сейчас с мужчиной работают следователи. Свои действия он оправдывает обидой на соседей, которые якобы постоянно с ним "воевали" из-за бытовых проблем. По словам задержанного, гранатой, которую несколько лет назад приобрел через Интернет, он хотел напугать оппонентов", - заявили в главке.

Злоумышленник утверждает, что конфликты на бытовой почве происходили постоянно, поэтому он намеревался продать жилье и уехать. Он также утверждает, что соседи его "довели", а гранату он якобы "заказал" при помощи мобильного телефона, еще отбывая наказание за предыдущее преступление.

Следствие продолжается. Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 15 и п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Как сообщалось ранее, 7 января в Малиновском районе Одессы в кухне общежития, расположенного на улице Радостной, злоумышленник взорвал гранату. По данным полиции, трое мужчин употребляли алкогольные напитки в кухне общего пользования. Позже к ним присоединился сосед, с которым у компании время от времени ранее возникали бытовые недоразумения. Во время застолья между мужчинами снова возник конфликт, после чего сосед ушел, но через несколько минут вернулся с гранатой. Бросив ее в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и убежал.

В результате взрыва три человека, находившиеся на кухне, получили многочисленные осколочные ранения.

Их доставили в больницу, но потом отпустили на амбулаторное лечение. Потерпевшие были сильно пьяны.

Напомним, ДТП в Днепропетровской области с участием автобуса и двух легковых автомобилей, один погиб еще 12 получили травмы.