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В День Соборности Украины в Киеве активисты создадут "живую цепь"

В День Соборности Украины в Киеве активисты создадут "живую цепь"
17:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:На мосту Патона активисты соберутся для создании традиционной "живой цепи".

В День Соборности Украины, 22 января, в Киеве на мосту Патона активисты традиционно создадут "живую цепь" воссоединения.

Об этом сообщила пресс-служба Дарницкой райгосадминистрации Киева на странице в Facebook, приглашая всех желающих принять участие в акции.

Отмечается, что мероприятие предусматривает целый ряд интересных активностей, изюминкой традиционно станет 30-метровый государственный флаг, который образуют участники акции.

"В 8:00 колонны участников начнут двигаться навстречу друг другу по северной пешеходной части моста Патона. Каждая колонна будет нести свою часть 30-метрового флага (синюю или желтую). В центре моста обе колонны встретятся и символически объединят левый и правый берега Днепра, восток и запад Украины. Также будет создан единый 30-метровый флаг Украины", - сообщила РГА.

После объединения участники акции вместе исполнят гимн Украины, а также почтят память Героя Украины Сергея Нигояна, который был убит 22 января 2014 года, и всех борцов, отдавших свою жизнь за Украинское государство, и зажгут свечи.

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После этого все участники двинутся в сторону левого берега, где их будет ждать горячий чай, а также единомышленники. Все участники получат распечатанную версию Акта Воссоединения, а также желто-голубую ленту в память об акции.

Всем желающим участникам волонтеры будут раскрашивать лицо в цвета государственного флага. После акции состоится конкурс по определению трех победителей с креативным и симпатичным рисунком на лице, которым будут вручены призы.

Отмечается, что сбор участников начинается в 7:30 около двух локаций:

- на левом берегу у последней перед мостом остановки общественного транспорта, (координаты на карте), ближайшая к ней станция метро "Левобережная";

- на правом берегу возле колоннады при входе на мост Патона (координаты на карте), ближайшая к ней станция метро "Дружбы народов".

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"Акция не политическая, поэтому не допускается наличие никакой партийной или другой символики, только флаги Украины", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в День Соборности главной традицией является построение "живой цепи". Самую первую "цепь" украинцы образовали 21 января 1990 года. Тогда "живая цепь", в которой приняли участие 450 тысяч человек, связала Ивано-Франковск, Львов и Киев. Традиция прижилась и ежегодно повторяется во многих городах Украины.

В Киеве акция "Живая цепь соборности" традиционно проходит на мосту им. Патона.

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22 января 1919 года был провозглашен Акт воссоединения (объединения) Украинской народной республики (УНР) и Западноукраинской народной республики (ЗУНР). Это событие происходило на Софийской площади в Киеве.

Официальным праздником День Соборности стал после указа президента Леонида Кучмы от 21 января 1999 года. В декабре 2011 года тогдашний президент Виктор Янукович отменил День Свободы 22 ноября и День Соборности 22 января и учредил День соборности и свободы 22 января. Через три года в ноябре 2014 года глава государства Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября и возвратил 22 января празднование Дня Соборности.

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Киев, День Соборности Украины, Мост Патона.
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