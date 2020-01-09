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В Кривом Роге пьяная женщина сбила на пешеходном переходе на смерть двух людей

В Кривом Роге пьяная женщина сбила на пешеходном переходе на смерть двух людей
10:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:В Кривом Роге на улице Каткова водитель автомобиля влетела в толпу людей на пешеходном переходе и сбила насмерть двух людей.

В Кривом Роге пьяная женщина за рулем насмерть сбила на пешеходном переходе двух женщин.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, ДТП произошло на вул. Каткова 8 января в 19:45.

"Как было установлено, за рулем автомобиля «Ауди» находилась 31-летняя местная жительница. После совершения дорожно-транспортного происшествия она оставила автомобиль и скрылась с места ДТП. Потерпевшие – женщины 47 и 57 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, от полученных травм скончались на месте происшествия. По предварительной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас водитель задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В Кривом Роге пьяная женщина сбила на пешеходном переходе на смерть двух людей

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Никополе Днепропетровской области в результате ДТП с участием автобуса и двух автомобилей один человек погиб, еще 12 травмированы.

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель автомобиля совершил наезд на двух малолетних детей, в результате чего один из них погиб.

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ДТП, Авария, Днепропетровская область, Кривой Рог, Происшествие.
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