В Одессе чиновница "погорела" на вымогательстве

Новости Украины:Правоохранители задержали чиновницу Одесского горсовета, которая вымогала деньги с предпринимателей.

Одессе задержана чиновница Одесского городского совета за систематическое вымогательство взяток с предпринимателей.

Как сообщили в Управлении стратегических расследований в Одесской области, сотрудники ведомства раскрыли коррупционную схему предоставления в аренду помещений, находящихся в собственности города.

"Установлено, что должностные лица горсовета, вступив в преступный сговор между собой, на системной основе, требовали с местных предпринимателей "благодарность" в денежном эквиваленте - за продление срока договоров аренды помещений города", - рассказали в ведомстве.

Как отмечается, 8 января оперативники управления совместно с прокуратурой задержали главного специалиста департамента коммунальной собственности Одесского горсовета при получении очередного транша неправомерной выгоды в размере 5 тыс. грн.

С места происшествия изъяты денежные средства и другие вещественные доказательства. Решается вопрос о вручении подозрения и задержания фигурантки.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины. Устанавливается возможная причастность к преступлению других чиновников мэрии.

Напомним, следователи Государственного бюро раслледований сообщили о подозрении бывшему заместителю министра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.