Пробки в Киеве: где перекрыто движение

Новости Украины:Транспортное движение на улице Антоновича у Лыбидской площади перекрыто.

Движение транспорта на ул.Антоновича вблизи Лыбидской площади, где накануне прорвало теплосеть, перекрыто, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Из-за прорыва теплосети на улице Антоновича вблизи Лыбидской площади перекрыто транспортное движение. В связи с этим изменены маршруты троллейбусов №№ 1, 12, 42-Д, 43, 50 и автобусов №№ 20, 20-К, 27, 51, 52", – сказано в сообщении, обнародованном во вторник утром.

Скопление машин наблюдается на бульваре Дружбы народов и улице Бастионной.

Затруднено движение по Бульвару Шевченка и в районе Бессарабской площади. Пробка образовалась в районе метро Кловская по улице Мечникова.

Проблемы с проездом наблюдаются и в районе Лукьяновки: по ул. Юрия Ильенко, Дегтяревской и Глыбочицкой.

Также пробки есть на улице Полярной, Богатырской и Зои Гайдай. На проспекте Степана Бандеры — небольшое скопление машин.

На Троещине затруднено движение на улице Оноре де Бальзака и проспекте Романа Шухевича. Сложно проехать по Северному мосту.

Есть пробка на Броварском проспекте и мосту Метро. Также стоит Южный мост. Мост Патона и Дарницкий мост пока свободны.

В КП "Киевпастранс" призывают пассажиров и водителей спланировать свои маршруты с учетом вынужденных изменений.

В частности, троллейбусы № 1 курсируют от ул.Маршальская до ул.Саперно-Слободская; троллейбусы № 12 - от ст. м. "Васильковская" до ул.Саперно-Слободская; троллейбусы № 42-Д - от ул.Отрадный до ул.Саперно-Слободская; троллейбусы № 43 - от Кибцентра до Дарницкой пл. без заезда на Лыбидскую пл.; троллейбусы № 50 - от ул.Милославская до Дарницкой пл.; автобусы № 20 - ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул.Джона Маккейна - б-р Дружбы Народов - ж/м "Корчеватое"; автобусы № 20К: ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул.Джона Маккейна - б-р Дружбы Народов - ул.Маршальская; автобусы № 27 - с.Пирогов до Демеевской пл.; автобусы № 51 - от ст. м. "Красный хутор" до Демеевской пл.; автобусы № 52 от ул.Закарпатская до Демеевской пл.

Как сообщалось, вечером в понедельник 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева в районе торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нижний этаж ТРЦ.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали 13 человек. Всего пострадало 10 человек, 7 из которых были госпитализированы.

Кроме того, спасатели изъяли провалившийся микроавтобус из образовавшегося в дорожном полотне провала.

Движение транспорта в районе ЧП частично ограничено. Причиной прорыва назвали гидравлические испытания.