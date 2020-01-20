В ближайшие недели: Казахстан откроет консульство в Харькове

Новости Украины:В Харькове откроется Почетное консульство Казахстана.

В ближайшее время в Харькове будет открыто Почетное консульство Казахстана.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, об этом на встрече с городским головой Геннадием Кернесом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев.

"Я думаю, в ближайшие две недели мы откроем в Харькове Почетное консульство, что позволит нам активизировать как культурно-гуманитарные, так и экономические отношения с городом", - цитирует Ордабаева пресс-служба горсовета.

Посол сообщил также, что кандидатура почетного консула, предложенная в Харькове, уже одобрена в Казахстане.