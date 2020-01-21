Полиция начала расследовать нападение на активистку "Голоса"

Новости Украины:Полиция Ровенской области начала расследовать факт нападения на представительницу партии "Голос" Ольгу Кравчук.

В г. Вараш Ривненской области по факту угрозы убийством активистке партии "Голос" Ольге Кравчук правоохранители открыли уголовное производство.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, в милицию 19 января с письменным заявлением обратилась 25-летняя жительница Вараша, сообщив об угрозах физической расправой в ее адрес от неизвестного мужчины.

"По словам заявительницы, которая является активисткой одной из партий, неизвестный в квартире по месту жительства женщины душил ее и требовал прекратить свою активную общественную деятельность. Кроме того, соответствующий пост о совершении преступления был размещен на странице партии в социальной сети", - говорится в сообщении.

По данному факту полицейские Варашского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).

Отмечается, что в рамках уголовного производства правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе и лиц, причастных к преступлению.

Как сообщалось ранее, в партии "Голос" заявили о том, что 18 января в г. Вараш Ривненской области неизвестный мужчина совершил нападение на их активистку Ольгу Кравчук, которая критиковала "непрозрачное и неэффективное использование средств" в местной больнице.

Напомним, в партии "Голос" говорят, что на их активистку Ольгу Кравчук было совершено нападение.