Нападения на журналистов: НСЖУ обнародовал печальную статистику

Новости Украины:В Украине за последние три года было зафиксировано 250 физических атак на представителей СМИ.

В течение 2019 году в Украине было зафиксировано 75 случаев физической агрессии в отношении журналистов.

Соответствующие данные обнародовал Национальный союз журналистов Украины.

Так, больше всего инцидентов зафиксировано в декабре - 10, марте - 8, мае и августе - по 6 случаев.

По региональному распределению, лидерство в антирейтинге сохраняют Киев и Киевская область, где зафиксировано 29 случаев физической агрессии в отношении журналистов. На втором месте Одесская область - 11 случаев применения силы к журналистам, а на третьем - Херсонская, Черновицкая, Волынская области - по 4 инцидента.

Согласно обнародованным данным, в 12 случаях нападавшими являются чиновники или депутаты, в 5 - правоохранители, 3 инцидента произошли с применением оружия.

Кроме того, эксперты отмечают, что атаки на журналистов в 2019 году сопровождались особой агрессией и жестокостью. В частности, после нападения в центре Черкасс умер журналист-расследователь Вадим Комаров. Он стал вторым в Европе журналистом, погибшим в 2019 году из-за своей профессиональной деятельности.

"Несмотря на резонанс дела и призывы международного сообщества, через 7 месяцев после убийства журналиста расследование по этому делу фактически не продвинулось", - отмечают в НСЖУ.

По словам председателя союза Сергея Томиленко, уже третий год подряд в Украине наблюдается очень высокий уровень физической агрессии в отношении журналистов.

Так, за 2017-2019 годы в целом зафиксировано 250 инцидентов с применением силы против журналистов.

"НСЖУ, коммуницируя с пострадавшими работниками СМИ и правоохранительными органами, владеет информацией по каждому из зафиксированных случаев применения силы в отношении журналистов. Но, к сожалению, из года в год Союз журналистов вынужден констатировать, что должного внимания правоохранителей к преступлениям против работников СМИ нет - большинство нападений остаются нераскрытыми и даже не попадают в суд", - отмечают в НСЖУ.

Напомним, в конце 2019 года зафиксировали девять случаев физической агрессии в отношении журналистов.