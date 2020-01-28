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Фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" оказали медицинскую помощь и назначили лечение

Фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" оказали медицинскую помощь и назначили лечение
15:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Тяжело больному фигуранту ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Джеппарову оказали медпомощь и назначили лечение.

После визита представителей Общественной наблюдательной комиссии тяжело больному фигуранту ялтинской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Арсену Джеппарову, которого содержат в СИЗО №4 в городе Шахты (Ростовская область РФ), оказали медпомощь и назначили лечение.

Как написал в Facebook адвокат политзаключенного крымского татарина Айдер Азаматов, сегодня председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Ростовской области Игорь Омельченко по телефону сообщил ему, что представители ОНК на третий день после обращения адвоката выехали в СИЗО-4 для решения проблем со здоровьем Джеппарова.

После визита ОНК крымчанина вывели к врачу, хирургическим путём удалили фурункул за ухом, который на тот момент уже начал гноиться, сделали перевязки, назначили лечение и выдают антибиотики.

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По словам Омельченко, в ближайшее время он вновь направит в СИЗО комиссию для мониторинга ситуации со здоровьем Джеппарова.

Первых четырех обвиняемых по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Инвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук. Рефата Алимова и Джеппарова задержали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Затем всех шестерых арестовали.

12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд РФ в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Алиев приговорен к 19 годам заключения в колонии строгого режима, Бекиров получил 18 лет, Куку - 12 лет, Сирук - 12 лет, Джеппаров - 7 лет и Алимов - 8 лет.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что 12 незаконно удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму украинцев, среди которых Джеппаров, находятся в критическом состоянии.

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21 января адвокат Айдер Азаматов направил ряд жалоб в органы прокуратуры России по поводу бездействия сотрудников СИЗО-4 в Ростовской области из-за неоказания надлежащей медицинской помощи Джеппарову. По данным адвоката, Джеппаров может потерять слух, и есть вероятность заражения крови из-за появившегося за правым ухом фурункула, который уже начал гноиться, что вызвало сильные головные боли, также появились боли в области сердца, которые отдают в левую руку.

Напомним, Фигуранты "севастопольского дела" получили еще один тюремный срок.

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Крымские татары, Оккупированный полуостров, Арсен Джеппаров, Дела Хизб ут-Тахрир.
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