В центре Харькова в храме мужчина устроил погром (Видео)

Мужчина устроил погром в храме Жен-Мироносиц в центре Харькова. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции. Дебошир опрокидывал подсвечники, бил иконы, обрушил крест. Его пытались задержать прихожане. На место происшествия вызвали полицию. Также прибыла скорая: нарушителя общественного порядка забрали в больницу, поскольку оказалось, что он - психически больной человек. Городской портал 057.ua сообщает, что мужчину якобы забрызгали из газового баллончика. В полиции эту информацию подтвердить не смогли.