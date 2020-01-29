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Среда, 29.01.2020

В центре Харькова в храме мужчина устроил погром (Видео)

Мужчина устроил погром в храме Жен-Мироносиц в центре Харькова. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции. Дебошир опрокидывал подсвечники, бил иконы, обрушил крест. Его пытались задержать прихожане. На место происшествия вызвали полицию. Также прибыла скорая: нарушителя общественного порядка забрали в больницу, поскольку оказалось, что он - психически больной человек. Городской портал 057.ua сообщает, что мужчину якобы забрызгали из газового баллончика. В полиции эту информацию подтвердить не смогли.
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Харьков, Полиция, Происшествие, Жен-Мироносиц.
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