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Задержанному во время боевого столкновения боевику "ДНР" сообщили о подозрении

Задержанному во время боевого столкновения боевику "ДНР" сообщили о подозрении
10:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Мужчину задержали на одном из блокпостов, во время столкновения с силами ВСУ.

Боевику "ДНР", задержанному во время боевого столкновения в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, боевику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в июле 2014 года мужчина после прохождения специальной боевой подготовки нёс "службу" на блокпосту террористов, расположенном в Горловке, а также принимал участие в охране военной техники и обстрелах позиций Вооруженных сил Украины из установок "Град" и "Гвоздика".

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В частности, в 2015 году мужчина выполнял боевые задачи, находясь сначала в составе 2-го мотострелкового батальона, расположенного в г. Енакиево, а затем исполнял обязанности старшего наводчика миномета в составе одной из мотострелковых бригад "ДНР" в районе. Углегорская.

27 января 2020 года во время боевого столкновения ДРГ террористов с силами ВСУ в районе Красногоровки мужчина был задержан.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные процессуальные и следственные (розыскные) действия.

Как сообщалось ранее, 27 января группа разведчиков захватила в плен боевика российско-оккупационных войск. У задержанного 1991 года рождения был изъят военный билет так называемой "ДНР".

По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было обнаружение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил.

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Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же оккупантами. Другие члены ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции. Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь.

Напомним, Украинские пограничники задержали гражданина Турции, который хотел пересечь границу страны по поддельному паспорту.

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Террорист, Донецкая область, Донбасс, Прокуратура Донецкой области, ДНР, Прокупатура.
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