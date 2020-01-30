Скачать
Четверг, 30.01.2020
Расследование крушения самолета в Иране: Генпрокурор сделал заявление
Расследование крушения самолета в Иране: Генпрокурор сделал заявление
Визит Госсекретаря США Помпео в Киев: что будут обсуждать
Визит Госсекретаря США Помпео в Киев: что будут обсуждать
Семья Брайанта впервые после его гибели выступила с заявлением
Семья Брайанта впервые после его гибели выступила с заявлением
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января

Дело на миллионы: завершено расследование в отношении топ-менеджеров банка "Богуслав"

Дело на миллионы: завершено расследование в отношении топ-менеджеров банка "Богуслав"
10:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Должностных лиц банка "Богуслав" подозревают в хищении 21 миллиона гривень.

В Киеве завершено досудебное расследование в отношении трех должностных лиц ПАО "Банк Богуслав" и главного экономиста Национального банка Украины, которых подозревают в присвоении 21,6 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Согласно материалам следствия, между ПАО "Банк Богуслав" и "подконтрольной" его должностным лицам коммерческой структурой был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн грн, а в качестве залога передано несуществующее имущество в виде промышленного оборудования.

"При этом заместителем председателя правления банка, который действовал в сговоре с заместителем начальника Управления корпоративного бизнеса банка и начальником службы безопасности, на счета подконтрольной компании было перечислено 21,6 млн грн", - говорится в сообщении.

В Харькове прокуратура добились возвращения участка стоимостью 56 млн грн

Отмечается, что в результате невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, которое обеспечивало бы их возвращение, ПАО "Банк Богуслав" был нанесен ущерб на вышеуказанную сумму.

По результатам предварительного расследования должностные лица банка уведомлены о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

Кроме того, уведомлен о подозрении главному экономист Нацбанка Украины, который подписал акт проверки залогового имущества, несмотря на его отсутствие, по ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

"Веб пропагандист": В Чернигове осудили мужчину за призывы к агрессивной войне

В настоящее время в соответствии со ст.290 УПК Украины стороне защиты открыты материалы уголовного производства, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, прокуратура Киева заявила о раскрытии и поимке "телефонного мошенника", который развел женщину на очень большую сумму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Киев, Прокуратура, Нацбанк, Прокуратура Киева, Банк Богуслав.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые не рекомендуется покупать в супермаркетах
02 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
03 Итоги дня 29 января: Отставка Кравцова, решение ВОЗ по коронавирусу и пик заболеваемости гриппом
04 В Таджикистане умерла самая старая женщина в мире
05 Врачи назвали продукты с большим содержанием кальция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снег с дождем и штормовой ветер: погода в Украине резко испортится
Снег и штормовой ветер: погода в Украине резко испортится
Следующие два года могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений
Следующие два года могут стать самыми жаркими
Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
Солнечный зонд Parker Solar Prob подошел к Солнцу на рекордно близкое расстояние
Солнечный зонд Parker Solar Prob подошел к Солнцу на рекордно близкое расстояние
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь