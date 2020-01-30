Дело на миллионы: завершено расследование в отношении топ-менеджеров банка "Богуслав"

Новости Украины:Должностных лиц банка "Богуслав" подозревают в хищении 21 миллиона гривень.

В Киеве завершено досудебное расследование в отношении трех должностных лиц ПАО "Банк Богуслав" и главного экономиста Национального банка Украины, которых подозревают в присвоении 21,6 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Согласно материалам следствия, между ПАО "Банк Богуслав" и "подконтрольной" его должностным лицам коммерческой структурой был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн грн, а в качестве залога передано несуществующее имущество в виде промышленного оборудования.

"При этом заместителем председателя правления банка, который действовал в сговоре с заместителем начальника Управления корпоративного бизнеса банка и начальником службы безопасности, на счета подконтрольной компании было перечислено 21,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, которое обеспечивало бы их возвращение, ПАО "Банк Богуслав" был нанесен ущерб на вышеуказанную сумму.

По результатам предварительного расследования должностные лица банка уведомлены о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

Кроме того, уведомлен о подозрении главному экономист Нацбанка Украины, который подписал акт проверки залогового имущества, несмотря на его отсутствие, по ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

В настоящее время в соответствии со ст.290 УПК Украины стороне защиты открыты материалы уголовного производства, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд.

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