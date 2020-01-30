Львовские полицейские устанавливают причины поджога автомобиля журналистки

Во Львове полицейские расследуют обстоятельства поджога автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук.
Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сегодня, 30 января, в Галицкий отдел полиции обратилась журналистка с сообщением о том, что около полуночи неизвестный поджег ее автомобиль Mitsubishi Colt, который она оставила на ночь припаркованным возле дома.
Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области. После локализации пожара было установлено, что в автомобиле повреждены передняя часть кузова и моторный отсек.
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) УК Украины.
По словам начальника ГУ Нацполиции в области Василия Виконского, правоохранители делают все возможное, чтобы установить обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к поджогу транспортного средства.
"Владелица автомобиля - известная львовская журналистка, связывает это со своей профессиональной деятельностью. Эта информация будет проверяться следственным путем", - отметил он.
Как сообщалось ранее, во Львове ночью 30 января неизвестный человек поджог автомобиль, принадлежащий журналистке Радио Свобода Галине Терещук.
По словам свидетелей, к машине подошел человек с закрытым лицом, положил под щетки на лобовом стекле автомобиля пакеты, поджог их и убежал.
Терещук отвергает бытовые версии, которые могли бы стать основанием для преступления.
Напомним, 30 января сожгли автомобиль Mitsubishi Colt, который принадлежал львовской корреспондентке украинской службы "Радио Свобода" Галине Терещук и ее мужу, журналисту Василию Терещуку.