Нетрезвый поступок: В Херсонской области задержали мужчину, который изнасиловал 14-летнюю

Новости Украины:В Херсонской области задержали мужчину изнасиловавшего 14-летнюю девушку.

В Херсонской области отправили в СИЗО мужчину, который подозревается в изнасиловании 14-летней девушки в состоянии алкогольного опьянения в арендованной квартире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.

"Инцидент произошел в съемной квартире в городе Новая Каховка в Херсонской области. Установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении 14-летней девочки действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Правоохранители мужчину задержали. Ему было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица).

Относительно фигуранта пока избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.