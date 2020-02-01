В Одесской области массово закрывают учебные заведения на карантин

Новости Украины:В школах Одесской области введен карантин из-за высокого уровня заболеваемости.

В 10 районах Одесской области, 3 ОТО и г. Южное частично прекратили обучение из-за высокого уровня заболеваемости.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесскую областную государственную администрацию.

По состоянию на 31 января среди учебных заведений области прекратили производство образовательного процесса в 68 учреждениях общего среднего образования (21983 учеников), в 25 дошкольных учреждениях (3068 воспитанников) в следующих районах: Арцизский, Беляевский, Болградский, Измаильский, Килийский, Лиманский, Николаевский, Сиротский, Тарутинский, Ширяевский.

Также частично прекратили обучение из-за высокого уровня заболеваемости заведения Балтского, Староказацкого, Визирского ОТО по решению комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, закрыты на карантин Ришельевский лицей, одесские специальные школы №7 и 88, санаторные №3 и 6, не учатся ученики 10 классов Одесской специальной школы № 87.