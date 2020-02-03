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В Одессе горела многоэтажка, трое погибших

В Одессе горела многоэтажка, трое погибших
08:26 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В пятиэтажном доме в Одессе произошел пожар, три человека погибли.

В ночь на понедельник в Одессе произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"3 февраля в 04 ч. 23 мин. В Суворовском районе г. Одесса в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, в результате которого погибли три человека. В 04 ч. 52 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 15 м2 ", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром

Причина пожара устанавливается.

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Как сообщалось, спасатели ликвидировали пожар на территории одного из депо в Дарницком районе Киева, жертв и пострадавших нет.

В ночь в воскресенье, 2 февраля, возник пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого на ул. Набережной в городе Иршава на Закарпатье.

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Одесса, Пожар, ГСЧС, Происшествие.
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