В Одессе горела многоэтажка, трое погибших

Новости Украины:В пятиэтажном доме в Одессе произошел пожар, три человека погибли.

В ночь на понедельник в Одессе произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"3 февраля в 04 ч. 23 мин. В Суворовском районе г. Одесса в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, в результате которого погибли три человека. В 04 ч. 52 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 15 м2 ", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром

Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось, спасатели ликвидировали пожар на территории одного из депо в Дарницком районе Киева, жертв и пострадавших нет.

В ночь в воскресенье, 2 февраля, возник пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого на ул. Набережной в городе Иршава на Закарпатье.