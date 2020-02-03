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Зима в Киеве побила очередной рекорд

Зима в Киеве побила очередной рекорд
11:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Температурные показатели в Украине 2 февраля соответствовали норме для первой трети апреля.

В воскресенье 2 февраля температура в Киеве побила два рекорда, установленных в 2002 году, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"2 февраля после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,7°С, что на 1,4°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году", - указывается в сообщении.

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Благодаря этому также выросло значение среднесуточной температуры – 2 февраля 2020 года она составила +7,9°С, что на 1,6°С выше предыдущего рекорда, также установленного в 2002 года.

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"По климатической нормой такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля", - отмечают в обсерватории.

Напомним, погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит шестой. 

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Киев, Погода, Тепло, Январь, Температурные рекорды.
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