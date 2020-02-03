Зима в Киеве побила очередной рекорд

Новости Украины:Температурные показатели в Украине 2 февраля соответствовали норме для первой трети апреля.

В воскресенье 2 февраля температура в Киеве побила два рекорда, установленных в 2002 году, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"2 февраля после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,7°С, что на 1,4°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году", - указывается в сообщении.

Благодаря этому также выросло значение среднесуточной температуры – 2 февраля 2020 года она составила +7,9°С, что на 1,6°С выше предыдущего рекорда, также установленного в 2002 года.

"По климатической нормой такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля", - отмечают в обсерватории.

Напомним, погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит шестой.