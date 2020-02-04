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Будьте осторожны: На Закарпатье спасатели предупредили об угрозе паводков

Будьте осторожны: На Закарпатье спасатели предупредили об угрозе паводков
11:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В ГСЧС Украины предупредили об угрозе паводков на реках Карпатского региона.

В результате оттепели и дождя на реках Карпатского региона ожидается повышение уровней воды на водоемах, без угрозы негативных последствий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"4 февраля, в результате оттепели и дождя 1-2 февраля, на реках Карпатского региона продолжится формирование талодождевого паводка, без угрозы негативных последствий. Только в нижнем течении р. Боржава (Закарпатье) сохранится вода на пойме и ожидается достижение начальных отметок подтопления ряда приречных населенных пунктов; также ожидается выход воды на пойму междамбового пространства р.Латорица в районе г. Чоп ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 4 февраля на большинстве рек Закарпатья сохранится повышенная водность с суточными колебаниями уровней воды в пределах 0,3-0,8 м, на участке Тиса Хуст-Вилок - на 1,0-2,0 м; на р. Боржава - с.В.Реметы - на 0,2-0,5 м сохранится вода на заводи с начальным подтоплением сельхозугодий сел Заречье, Каменское, В. Комяты, автодороги Шаланки - В. Комяты; на р.Латорица - Чоп на 0,8-1,3 м с начальным выходом воды на пойму.

4 февраля на участке Прута Черновцы - госграница, в связи с добеганием воды талодождевого паводка ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 8 часов 3 февраля, без негативных последствий.

4-5 февраля на участке Днестра Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,0 м над уровнями 8 ч 3 февраля, без угрозы негативных последствий.

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Украина, Наводнение, Карпаты, ГСЧС, Реки.
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