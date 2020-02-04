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Последний в области: В Одессе демонтировали мемориальную доску Жукову

Последний в области: В Одессе демонтировали мемориальную доску Жукову
12:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Со здания на улице Новосельского сняли последнюю памятную доску, установленную в честь маршала Георгия Жукова.

Сегодня в центре Одессы демонтировали последнюю мемориальную доску советскому маршалу Георгию Жукову.

Представители проукраинских организаций прибыли на улицу Новосельского, к дому №64, на фасаде которого установлена вышеуказанная мемориальная доска.

В этом здании находится одно из общежитий Одесского национального университета им. Мечникова, ректор которого Игорь Коваль, как утверждают активисты, дал письменное согласие на демонтаж.

К этому зданию также прибыли несколько человек, назвавшие акцию незаконной. В их числе депутат Одесского городского совета Богдан Гиганов. Перед началом акции проукраинские активисты вывесили рядом с доской Жукову плакат, на котором - фотография этого депутата и надпись, что демонтаж якобы "проводится под патронатом Гиганова".

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Между оппонентами произошла перепалка, обе стороны – представители общественных организаций и мужчины, поддерживающие Гиганова, - нецензурно выражались.

Депутат обвинял активистов в нарушении украинского законодательства, так как, по его словам, у них не было соответствующих разрешительных документов. Оппоненты кричали, что депутат – "сторонник России", и требовали, чтобы он покинул Украину.

Произошло несколько стычек (мужчины начинали толкаться), но находившиеся на месте полицейские оперативно разъединяли конфликтующих.

После того, как доску сняли, активисты положили ее на тротуар, вставали на нее ногами и фотографировались. После демонтажа депутат Гиганов сумел пройти к плакату со своим изображением, снял его и разорвал.

По словам активиста Демьяна Ганула, этот демонтированный мемориальный знак будет доставлен в краеведческий музей.

Ганул также утверждает, что ответственность за акцию взяли на себя несколько проукраинских организаций, которые обязуются поврежденный фасад здания привести в надлежащий вид.

Вышеназванная доска была последней в городе, установленной в советские времена маршалу Жукову.

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На доске располагается надпись: "В этом здании с 3 июня 1946 г. по 4 февраля 1948 г. работал командующий Одесским военным округом маршал Советского Союза четырежды герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков". (После Второй мировой войны в этом здании некоторое время размещался штаб Одесского военного округа).

Кроме того, активисты с фасада этого же здания сбили табличку с надписью, о том, что в этом здании в 1919-1920 годах были замучены большевики-подпольщики.

Напомним, двум лицам избран домашний арест, третье лицо взято под стражу с альтернативой внесения залога.

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Одесса, Памятник, Мемориальная доска, Георгий Жуков.
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