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Полиция Луцка ищет "пропавшие" торговые контейнеры

Полиция Луцка ищет "пропавшие" торговые контейнеры
10:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Полиция расследует факт демонтажа торговых контейнеров.

На Волыни полиция проверяет обстоятельства демонтажа сегодня ночью киосков и торговых контейнеров предпринимателей на старом рынке Луцка.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области, установлено, что демонтаж контейнеров и киосков происходил согласно решению городского совета.

Обстоятельства инцидента изучают следователи полиции в рамках начатого уголовного производства.

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Напомним, во вторник, 4 февраля, около 23.00 на линию полиции «102» поступило сообщение, что по улице Глушец в Луцке около 40 неизвестных лиц разрушают торговые контейнеры и сносят рынок. На место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство полиции области и города.

Предварительно установлено, что во исполнение решения Луцкого городского совета сотрудники муниципальной стражи с помощью спецтехники начали демонтаж торговых сооружений. Во время этого было повреждено несколько торговых киосков. Протестующие перекрыли движение спецтехники. Демонтаж торговых киосков был приостановлен.

Три человека обратились за помощью к медикам, один из них является сотрудником муниципальной стражи. Следователи проверяют обстоятельства получения телесных повреждений участниками происшествия для надлежащей правовой квалификации.

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На месте работают полицейские, которые обеспечивают правопорядок. Движение транспорта по улице Глушец полицией частично ограничен.

Следователи Луцкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Расследование находится под личным контролем начальника Главного управления Национальной полиции в области Петра Шпиги.

Напомним, во Львовской области сегодня произошло ДТП, сотрудники Нацполиции устанавливают причины.

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Луцк, Волынь, Волынская область, Нацполиция.
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