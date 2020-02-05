Полиция Луцка ищет "пропавшие" торговые контейнеры

Новости Украины:Полиция расследует факт демонтажа торговых контейнеров.

На Волыни полиция проверяет обстоятельства демонтажа сегодня ночью киосков и торговых контейнеров предпринимателей на старом рынке Луцка.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области, установлено, что демонтаж контейнеров и киосков происходил согласно решению городского совета.

Обстоятельства инцидента изучают следователи полиции в рамках начатого уголовного производства.

Напомним, во вторник, 4 февраля, около 23.00 на линию полиции «102» поступило сообщение, что по улице Глушец в Луцке около 40 неизвестных лиц разрушают торговые контейнеры и сносят рынок. На место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство полиции области и города.

Предварительно установлено, что во исполнение решения Луцкого городского совета сотрудники муниципальной стражи с помощью спецтехники начали демонтаж торговых сооружений. Во время этого было повреждено несколько торговых киосков. Протестующие перекрыли движение спецтехники. Демонтаж торговых киосков был приостановлен.

Три человека обратились за помощью к медикам, один из них является сотрудником муниципальной стражи. Следователи проверяют обстоятельства получения телесных повреждений участниками происшествия для надлежащей правовой квалификации.

На месте работают полицейские, которые обеспечивают правопорядок. Движение транспорта по улице Глушец полицией частично ограничен.

Следователи Луцкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Расследование находится под личным контролем начальника Главного управления Национальной полиции в области Петра Шпиги.

Напомним, во Львовской области сегодня произошло ДТП, сотрудники Нацполиции устанавливают причины.