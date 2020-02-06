Украинцев предупреждают о повышенной лавиноопасности в Карпатах

Новости Украины:В ближайшие дни в Карпатах ожидается повышенная снеголавинная опасность.

Повышенная опасность схода лавин ожидается в Карпатах в четверг в связи со снегопадами и метелями, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 6 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Напомним, в ближайшие дни юго-восточная часть Украины останется под влиянием южного циклона, что приведет к осложнению погодных условий, сообщает Укргидрометцентр.

В частности, ожидается, что дождь сменится сильным снегом со штормовым ветром. Также по всей территории страны ожидается похолодание из-за перемещения холодного воздуха с северо-запада Европы.

В четверг 6 февраля в южных и восточных районах страны, а также в Днепропетровской области ночью и утром ожидается значительный, местами сильный снег, днем – умеренный снег. Ветер порывами 20-25 м/с. Температура в течение суток от 1° тепла до 5° мороза.

Как сообщалось, в Турции от стихии пострадало 53 человека, число погибших возросло до 38.