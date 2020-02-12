Украинцев снова предупредили о сильном ветре

Новости Украины:По всей Украине синоптики в среду, 12 февраля, объявили первый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду.

Сегодня, 12 февраля, Госслужба по ЧС, ссылая на Укргидрометцентр снова предупредила украинцев о сильных порывах ветра.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности). По Киеву и Киевской области 12 февраля порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности)", - сказано в сообщении ГосЧС.

Как сообщалось, в среду 12 февраля в центральных, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Днем возможны умеренные осадки в восточной части страны. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза. В Карпатах, а также в Донецкой и Луганской областях 3-8° мороза. Днем ожидается 0-5° тепла, на юге страны до 9° тепла.

В Киеве в среду синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, ветер западный с порывами 15-18 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем – 3-5° выше нуля.

Напомним, 10 февраля сильный ветер привел к перебоям в железнодорожном сообщении на западе Украины. Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на нескольких ж\д станциях.

В результате неблагоприятных погодных условий (дождь, мокрый снег и гололед), из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач обесточены 47 населенных пунктов в трех областях.